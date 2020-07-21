Температура воды в Черном море 21 июля 2020: теплее всего в Сочи и Туапсе
«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. 21 июля в Краснодарском крае идут дожди, в связи с этим прохладно будет и на побережье.
Самая высокая температура воды в Черном море 21 июля в Сочи и Туапсе. На курортах в воде 27,1 градус. В Геленджике сегодня 26,5 градусов. Холоднее всего море в Новороссийске и Анапе. Здесь 26,1 и 26 градусов соответственно.
В Азовском море температура воды сегодня на градус ниже, чем в Черном. В Темрюке – 25,3, а в Тамани вода 25 градусов.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что над Черным морем ожидается формирование смерчей. Экстренное предупреждение действует до конца дня 21 июля. Спасатели просят гостей и местных жителей быть осторожными. При усилении ветра рекомендуется не выходить из зданий.
ИСТОЧНИК KP.RU