Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 21 июля 2020 увеличилось на 78

21 Июль 2020 2020-07-21T11:01:39+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Краснодарском крае на 21 июля 2020 года. Оперативный штаб продолжает публиковать данные по коронавирусу. Количество зараженных начинает расти. Если на прошлой неделе цифры колебались возле цифры 60, то за последние два дня отмечается больше 70 больных коронавирусом, а сегодня эти цифры уже приблизились к 80.

В сводке сообщается, что за минувшие сутки инфекцией заразились 78 жителей Кубани в возрасте от тех до 82 лет. Среди заболевших 42 женщины и 36 мужчин.

- В Краснодаре положительный результат на коронавирус оказался у 49 человек, в Сочи и Туапсинском районе заболели по пять человек. Трое инфицированных выявлено в Армавире, по два – в Кавказском, Крымском, Северском, Белореченском районах. По одному случаю зафиксировано в Тихорецком, Гулькевичском, Ейском, Павловском, Отрадненском, Динском, Выселковском районах и в Горячем Ключе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Среди заболевших оказались 12 детей от трех до 16 лет. Они находятся в больницах в Краснодаре, Сочи, Туапсинском, Крымском, Северском, Выселковском, Кавказском районах.

Количество пациентов в тяжелом состоянии остается прежним. На искусственной вентиляции легких находятся 18 человек, один – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Общее число заболевших на сегодняшний день – 7340 человек, из них 558 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU