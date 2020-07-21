"Приютили ворюгу": Котенок стащил пачку денег из кассы бара в Анапе

21 Июль 2020 2020-07-21T12:06:13+03:00

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Сотрудники одного из баров в Анапе разместили в соцсетях ролик, на котором видно, как маленький котенок выбегает из-за угла с пачкой денег в зубах. Он ловко стремиться с ними к выходу, но роняет на пол. Тут-то проказника и поймали, а наличку вернули на место.

- Пойман с поличным, - обрадовались сотрудники бара.

pivbar_cccp Поймана с поличным))))))

Но пока работники обслуживали клиентов, пушистик снова пошел на преступление. Вот второй раз котика, стащившего деньги, не заметили.

- Приютили ворюгу! – написали на страничке в социальных сетях авторы видео.

pivbar_cccp Приютили ворюгу !!!!

Не досчитав выручки, руководство проверило камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что с купюрами хулиган убежал под стол, где его позже и нашли. Наказали ли как-то маленького преступника хозяева заведения, не ясно. Но касса впредь будет в баре под замком.

ИСТОЧНИК KP.RU