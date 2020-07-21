В Краснодаре потерялась 13-летняя девочка. Спустя сутки ее нашли живой

21 Июль 2020 2020-07-21T13:13:12+03:00

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В Краснодаре сутки искали 13-летнюю школьницу. Она вышла из дома в районе парка "Краснодар" в три часа дня и до сих пор не вернулась. Мобильный телефон она с собой не взяла.

Всю ночь волонтеры "Лиза Алерт" и просто неравнодушные горожане прочесывали город. Осмотрены были все канавы и подземные переходы. Проверены железнодорожные пути. Нашли подростка только к полудню следующего дня, 21 июля, живой и здоровой. Один из мужчин, который узнал ее по объявлению на столбах, отвез ее к родителям.

- Я нашел эту девочку, - выложил в сеть видео спаситель ребенка. - Слава Аллаху! Я увидел ее у Сенного рынка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/791745" frameborder="0"></iframe> 13-летнюю девочку нашли на рынке в Краснодаре Видео: instagram.com/tipichkras.

К слову, родители потерявшейся школьницы уже поблагодарили всех, кто помогал в поисках.

- Спасибо всем огромное! Дочь нашлась, - сообщили они "КП" - Кубань".

Что происходило в подростком все прошедшую ночь, выяснит полиция. Берегите детей!

ИСТОЧНИК KP.RU