В Краснодаре потерялась 13-летняя девочка. Спустя сутки ее нашли живой
В Краснодаре сутки искали 13-летнюю школьницу. Она вышла из дома в районе парка "Краснодар" в три часа дня и до сих пор не вернулась. Мобильный телефон она с собой не взяла.
Всю ночь волонтеры "Лиза Алерт" и просто неравнодушные горожане прочесывали город. Осмотрены были все канавы и подземные переходы. Проверены железнодорожные пути. Нашли подростка только к полудню следующего дня, 21 июля, живой и здоровой. Один из мужчин, который узнал ее по объявлению на столбах, отвез ее к родителям.
- Я нашел эту девочку, - выложил в сеть видео спаситель ребенка. - Слава Аллаху! Я увидел ее у Сенного рынка.
13-летнюю девочку нашли на рынке в Краснодаре Видео: instagram.com/tipichkras.
К слову, родители потерявшейся школьницы уже поблагодарили всех, кто помогал в поисках.
- Спасибо всем огромное! Дочь нашлась, - сообщили они "КП" - Кубань".
Что происходило в подростком все прошедшую ночь, выяснит полиция. Берегите детей!
ИСТОЧНИК KP.RU