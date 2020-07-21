2020-07-21T12:41:07+03:00
Общество

В Сочи будут судить местного жителя за мошенничество с земельными участками

Сумма ущерба составила 30 миллионов рублей
Зоя ВИШНЕВАЯ
Поделиться:
В Сочи будут судить местного жителя за мошенничество с земельными участками. Фото: архив КПВ Сочи будут судить местного жителя за мошенничество с земельными участками. Фото: архив КП
Изменить размер текста:

Полиция Сочи завершила расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 33-летний местный житель. Он обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 и частью 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчина по подложным документам оформил право собственности на три земельных участка в Сочи. Затем продал два из них.

- Общая сумма ущерба составила 30 миллионов рублей. Земельные участки изъяты и возвращены законным владельцам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данному обвинению - до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Кубани планируют компенсировать бизнесу затраты по переходу на торговлю в Интернете
На Кубани от коронавируса скончалась 69-летняя женщина
За последние 5 лет на Кубани модернизированы около 400 учреждений культуры
Власти Кубани разработали новый пакет антикризисных мер
Новым гендиректором РК «Богатыри» из Краснодара стал Владимир Остроушко
Житель Краснодара сдал в ломбард чужой автомобиль
Партнер Сбербанка по проектному финансированию ИСК «Будмар» сдал в эксплуатацию жилой комплекс с эскроу-счетами
"Новые люди" очистили от мусора берег Кубани
Вместо путешествий – огород и стройка
В Краснодаре пассажиры толкали трамвай
Губернатор Кубани посетил инновационный центр для бизнеса
В Темрюкском районе 24-летний строитель зарезал своего коллегу после ссоры
В Анапе запретили плавать на матрасах
В Краснодаре компанию оштрафовали на полмиллиона за попытку дачи взятки приставу
Появилось видео, как нашли пропавшую в Краснодаре 13-летнюю девочку
Военные Кубани подняты по тревоге
В Сочи будут судить местного жителя за мошенничество с земельными участками
В Краснодаре потерялась 13-летняя девочка. Спустя сутки ее нашли живой
В Краснодаре восстановили движение транспорта после дождя
"Приютили ворюгу": Котенок стащил пачку денег из кассы бара в Анапе
На дорогах Краснодара продолжают ликвидировать подтопления
Житель Кубани получал выплаты за фиктивную инвалидность
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 21 июля 2020 увеличилось на 78
В Краснодаре водитель 21-й маршрутки высадил пассажиров посреди затопленной улицы Московской
В Краснодаре во время непогоды деревья рухнули на машины
Температура воды в Черном море 21 июля 2020: теплее всего в Сочи и Туапсе