В Сочи будут судить местного жителя за мошенничество с земельными участками
Полиция Сочи завершила расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 33-летний местный житель. Он обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 и частью 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчина по подложным документам оформил право собственности на три земельных участка в Сочи. Затем продал два из них.
- Общая сумма ущерба составила 30 миллионов рублей. Земельные участки изъяты и возвращены законным владельцам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данному обвинению - до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU