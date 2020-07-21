21 Июль 2020 2020-07-21T12:41:07+03:00

В Сочи будут судить местного жителя за мошенничество с земельными участками. Фото: архив КП

Изменить размер текста: A A

Полиция Сочи завершила расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 33-летний местный житель. Он обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 и частью 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчина по подложным документам оформил право собственности на три земельных участка в Сочи. Затем продал два из них.

- Общая сумма ущерба составила 30 миллионов рублей. Земельные участки изъяты и возвращены законным владельцам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данному обвинению - до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU