Военные Кубани подняты по тревоге

21 Июль 2020 2020-07-21T12:48:41+03:00

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Начальник генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов 21 июля прибыл с проверкой в войска Южного военного округа.

Он заслушает доклады командиров частей и соединений, задействованных во внезапной проверке боеготовности, которая проходит в округе.

Ранее, в рамках проверки подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, находящиеся в Ставропольском и Краснодарском краях, Карачаево-Черкессии и Адыгее подняты по сигналу «Тревога».

Артиллеристы, танкисты и мотострелки объединения вывели боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3 и другую технику в район формирования колонн, и приступили к совершению марша в районы проверки боевой выучки подразделений.

На полигоне Молькино на Кубани тактические группы соединений ведут двусторонние учения с боевой стрельбой, по результатам которого будет выставлена итоговая оценка боевой готовности.

- К проверке боевой готовности привлечено свыше 5 тыс. военнослужащих объединения ЮВО, задействовано более 1 тыс. единиц вооружения и военной техники, - сообщает пресс-служба ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU