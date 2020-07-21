В Краснодаре компанию оштрафовали на полмиллиона за попытку дачи взятки приставу

21 Июль 2020 2020-07-21T13:10:44+03:00

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Гендиректор ООО «Фолиант» в Краснодаре, занимающегося оптовой торговлей, предложил судебному приставу в Прикубанском округе краевого центра взятку за то, чтобы отменить постановление об ограничении расходных операций по кассе, и не арестовывать товар на оптовом рынке.

Однако, пристав от взятки отказался, и сообщил о попытке ее дачи в правоохранительные органы.

В результате приговором Прикубанского районного суда несостоявшийся взяточник - директор компании, за попытку принуждения пристава к незаконным действиям осужден по ч. 3 ст. 291 УК РФ . Но и этим дело не ограничилось. Неприятности коснулись и компании в целом.

- Прокуратура возбудила в отношении общества дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам рассмотрения которого судом назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, по инициативе прокуратуры округа, на движимое имущество вышеуказанной организации наложен арест, — сообщает прокуратура региона.

ИСТОЧНИК KP.RU