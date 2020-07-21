2020-07-21T13:32:46+03:00
Общество

В Темрюкском районе 24-летний строитель зарезал своего коллегу после ссоры

Трагедия произошла на почве постоянных оскорблений
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото СК РФФото СК РФ
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Двое мужчин в Темрюкском районе края делали по заказу хозяина ремонт в доме на территории на улице 383-й Стрелковой Дивизии в поселке Приморском.

Коллеги не особенно ладили друг с другом и часто ссорились. Одна из таких ссор и привела к трагедии.

Вечером 15 июля 2020 года старший из мужчин принялся всячески оскорблять младшего. У того кончилось терпение сносить обиды, и 24-летний молодой человек, схватив нож, ударил им своего 56-летнего коллегу в грудь 5 раз. Мужчина скончался от ранений на месте.

Хозяин дома вызвал на место происшествия полицию и врачей «Скорой», которым уже ничего не оставалось, как констатировать смерть потерпевшего.

- Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство)

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается,-сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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