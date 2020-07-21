2020-07-21T14:24:37+03:00
Происшествия

В Краснодаре пассажиры толкали трамвай

Из-за неисправности вагоны перекрыли проезжую часть на улице Октябрьской
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Завести трамвай удалось буквально «с толкача».Завести трамвай удалось буквально «с толкача».Фото: Виталий КАРНАУХ
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Инцидент произошел днем 21 июля на пересечении улиц Октябрьской и Горького в центре города. Трамвай, который ехал по маршруту №21, перегородил дорогу машинам.

- Маршрутка подрезала трамвай, из-за этого случилась неисправность.Токоприемник пришлось опустить, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» один из очевидцев. - Вагоны перекрыли всю проезжую часть, из-за чего машины, ехавшие по Октябрьской не могли проехать, причем в обе стороны.

Завести трамвай удалось буквально «с толкача». На помощь водителю и кондуктору бросились пассажиры. Правда, количество их не хватило. Большинство людей стояли рядом и снимали происходящее на камеру.

Тогда им помочь вышли пассажиры, которые попали в плен из-за этого дорожного инцидента. Трамвай удалось завести, после чего он продолжил движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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