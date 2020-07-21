2020-07-21T14:20:19+03:00
Общество

Губернатор Кубани посетил инновационный центр для бизнеса

Работу здесь уже начали молодые предприниматели
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил новый центр поддержки бизнес-инноваций в Краснодаре.

Он создан в краевом центре на улице Северной и призван служить своеобразным «единым окном» для начинаюших предпринимателей ,которые только приступают к решению своих первых бизнес-задач.

На площади более 4 тысяч квадратных метров здесь создана обширная инфраструктура- два конференц-зала, коворкинг, смарт-офисы, переговорные комнаты.

Поддержка новых проектов в центре проводится вплоть до выхода их на рынок. Уже на начальном этапе начинающий предприниматель получает рабочее место и весь необходимый сервис- от сопровождения идеи до ее воплощения на практике.

Изобретатели уже разрабатывают здесь собственные проекты.

Так, в период пандемии был создан макет дверной ручки, которая выделяет антисептик., а предприниматель из Динского района уже приступил к производству новых ручных газонокосилок, которые не уступают в технических возможностях импортным аналогам, но при этом на порядок дешевле.

– Если есть востребованность, значит, вы создали то, чего действительно не хватает на рынке начинающим бизнесменам. Вы создали условия – не только дали рабочее место, но и оказываете все услуги по консультированию, продвижению того, что они создают в этих помещениях. Очень важно помочь молодому изобретателю сделать первые шаги, найти свое место, – подчеркнул Вениамин Кондратьев в ходе посещения центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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