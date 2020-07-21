2020-07-21T14:48:33+03:00
Общество

Вместо путешествий – огород и стройка

МТС проанализировала расходы держателей банковских карт МТС Банка в Краснодарском крае
Иван ЕГОРОВ
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МТС проанализировала расходы держателей банковских карт МТС Банка в Краснодарском крае и выяснила, что большинство кубанцев этим летом вместо путешествий выбрали дачу. А расходы на стройку выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

В 2020 году наступление дачного сезона и традиционного сезона ремонтов выпало на самый пик самоизоляции. У жителей региона появилось больше времени, чтобы заняться ремонтом квартир, обустройством дач и садоводством, что повлекло увеличение расходов по трем категориям товаров: строительные материалы, садовые принадлежности, товары для дома и ремонта.

Для сравнения, в 2018-2019 годах – в период восстановления экономики люди постепенно отказывались от дачного хозяйства, а в кризисные 2015-2016 годы и посткризисный 2017 год отмечался рост спроса на садовые товары. В текущем году россияне также отказываются от поездок в отпуск в пользу дачного отдыха и садоводства, в том числе из-за повсеместного закрытия границ, гостиниц и мест отдыха, а также карантина для приезжих во многих регионах России.

Несмотря на инфляцию, в Краснодарском крае по двум категориям произошло снижение среднего чека: на 2% по товарам для дома и на 24% – по стройматериалам. Это свидетельствует о том, что покупатели экономили и выбирали товары дешевле, чем годом ранее. При этом на садовые принадлежности средний чек вырос на 23%.

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