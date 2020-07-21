2020-07-21T14:51:26+03:00
Общество

"Новые люди" очистили от мусора берег Кубани

Субботник прошел в микрорайоне Гидрострой
Иван ЕГОРОВ
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Чем заняться в субботу? Особенно если хочется сделать что-то полезное для города и для людей? Конечно, выйти на субботник. Волонтеры партии «Новые Люди» совместно с одним из предпринимательских сообществ города очистили от мусора побережье ГМР.

Берег Кубани, где прошел субботник, одно из привычных мест для отдыха жителей микрорайона. Выехать в центр для них зачастую — проблема, поскольку на въезде и выезде из Гидростроя вечные пробки. Здесь же есть укромные места, где можно провести время с семьей. А для любителей рыбалки - спокойно посидеть с удочкой.

-Здесь всегда много людей, - рассказывает участник субботника Вадим Кульков. – Плохо только, что за территорией никто не следит. Мы уже дважды приезжали на уборку и дважды увозили несколько десятков мешков мусора. Понятно, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но уверен, что мы смогли сегодня привлечь внимание неравнодушных горожан к этой проблеме, доказали, что убрать за собой вовсе не сложно.

Другой участник уборки, Михаил Песоцкий — один из тех новых людей, которые не ждут милости от властей, а сами пытаются сделать жизнь лучше. Субботник по уборке места отдыха жителей кубанской столицы — далеко не первое и не последнее мероприятие, в котором он принимает участие. Михаил с товарищами разработали проект по благоустройству заброшенных территорий в парках Краснодара.

- Мы это делаем бескорыстно, - говорит Михаил. - Только лишь потому, что мы сами живем в этом городе, здесь растут наши дети. Проект удалось реализовать частично и не в том объеме, в котором мы хотели. Причины – бюрократические. Но жизнь продолжается, а мы — достаточно настойчивые

Субботник объединил многих людей, небезразличных к тому, чем живет город. Так, в бизнес-сообществе считают, что важно вдохновлять людей своим примером.

-Идея, на самом деле, была простая, - рассказывает предприниматель Василий Лабызнов. - Просто появилось желание сделать уборку. Свое желание озвучил друзьям, они рассказали своим друзьям... А в результате пришло столько людей, что даже шутили – мусора может не хватить! Тем не менее, работа нашлась всем. Не скрою, было приятно видеть плоды своих трудов. И самое главное — я уверен, что жители микрорайона подхватят и поддержат наше начинание.

Итог субботника — практически до верху заполненный мусором трехкубовый бункер. Всего за несколько часов работы. А еще — чистый берег Кубани, хорошее настроение и заряд позитива, как минимум, на всю следующую неделю.

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