Партнер Сбербанка по проектному финансированию ИСК «Будмар» сдал в эксплуатацию жилой комплекс с эскроу-счетами

21 Июль 2020 2020-07-21T14:58:02+03:00

Первые жилые комплексы, построенные по новым правилам 214-ФЗ, сдаются в этом году

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Партнер Сбербанка ИСК “Будмар”, объекты которого банк профинансировал на общую сумму 2,5 млрд рублей, досрочно сдал в эксплуатацию один из литеров жилого района «Восточный» в мкр Восточно-Кругликовский.

Эскроу-счета жилого комплекса начали открываться в октябре 2019 года, застройщик использовал механизм проектного финансирования Сбербанка. Сегодня в эксплуатацию сданы 12 тыс кв.м. жилья, 272 дольщика получили ключи от своих квартир, и застройщик вернул накопленные на счетах эскроу средства.

Александр Машковцев, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк совместно со строительными компаниями региона продолжает переход на проектное финансирование с использованием счетов эскроу. В первом полугодии 2020 года мы подписали договоры на строительство 15 новых жилых комплексов в Краснодарском крае. Благодаря механизму эскроу-счетов средства дольщиков защищены, и они гарантировано получают приобретенное жилье. Мы рады, что компания «Будмар» успешно прошла все этапы проектного финансирования и передала квартиры дольщикам».

Наталья Алиферова, генеральный директор ООО «СЗ «ИСК «Будмар»:

«”Литер 8” – это первый сданный дом новой очереди строительства жилого района «Восточный», в котором есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. В пешей доступности от района уже работает школа и несколько детских садов. На осень этого года запланировано строительство бульвара, а в следующем году мы начнем строительство школы и детских садов на территории самого района».

Сбербанк – основной партнер отрасли жилищного строительства в Краснодарском крае. По итогам первого полугодия этого года на долю банка приходится 80% рынка проектного финансирования недвижимости с использованием эскроу-счетов. На текущий момент Сбербанк открыл в 3,2 тысячи счетов эскроу покупателям квартир в Краснодарском крае, что составляет порядка 30% всех эскроу-счетов, открытых банком на территории ЮФО и СКФО.