Житель Краснодара сдал в ломбард чужой автомобиль

21 Июль 2020 2020-07-21T15:21:03+03:00

Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции в Прикубанском округе Краснодара с заявлением обратилась местная жительница.

Женщина рассказала что ее сын на время отдал принадлежащий ей автомобиль поездить своему знакомому. Ну, а тот поступил совсем не по-дружески, отдав чужую машину третьему лицу.

Мужчина, сев за руль, пропал. Он не выходил на связь и о нем не было никакой информации. Сумму ущерба владелица машины оценила в 420 тысяч рублей.

Вскоре оперативники угрозыска задержали 35-летнего краснодарца и доставили его в отдел полиции.

Мужчина рассказал, что подделал договор купли-продажи и сдал чужую машину в ломбард. Вырученные деньги в сумме 200 тысяч рублей он потратил на себя.

- Сейчас следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU