Житель Краснодара сдал в ломбард чужой автомобиль
В дежурную часть полиции в Прикубанском округе Краснодара с заявлением обратилась местная жительница.
Женщина рассказала что ее сын на время отдал принадлежащий ей автомобиль поездить своему знакомому. Ну, а тот поступил совсем не по-дружески, отдав чужую машину третьему лицу.
Мужчина, сев за руль, пропал. Он не выходил на связь и о нем не было никакой информации. Сумму ущерба владелица машины оценила в 420 тысяч рублей.
Вскоре оперативники угрозыска задержали 35-летнего краснодарца и доставили его в отдел полиции.
Мужчина рассказал, что подделал договор купли-продажи и сдал чужую машину в ломбард. Вырученные деньги в сумме 200 тысяч рублей он потратил на себя.
- Сейчас следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,- сообщает ГУ МВД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU