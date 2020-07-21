2020-07-21T15:42:11+03:00
Общество

Новым гендиректором РК «Богатыри» из Краснодара стал Владимир Остроушко

Кадровые изменения инициированы учредителями команды
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Владимир Остроушко. Фото ВКВладимир Остроушко. Фото ВК
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Новым генеральным директором краснодарского профессионального регбийного клуба «Богатыри» назначен 33-летний Владимир Остроушко.

— Кадровые назначения инициированы учредителями главной краевой регбийной команды. Владимир Остроушко сменил на посту Федора Мусатова,- сообщает пресс-служба клуба.

- Возглавить клуб почетно, но вместе с тем и очень ответственно. За многие годы мы приучили болельщиков и всех поклонников спорта к тому, что у нас крепкий клуб, высокие амбиции и славная спортивная история. Именно поэтому сейчас важно действовать не сгоряча, а оценить наши реальные возможности, сохранить все лучшее, что есть. Совместными усилиями развивать клуб, а вместе с ним и наше кубанское регби,- рассказал Владимир Остроушко.

Владимир Остроушко – очень известный человек в регбийном мире.

Он является заслуженным мастером спорта по регби.

Остроушко — четырехкратный чемпион Европы по регби-7, участник Кубка Мира по регби (2011 и 2019), участник Кубка Мира по регби-7 (2013 и 2018), победитель Всемирной Универсиады по регби-7 (2013).

Завершил игровую карьеру в 2020 году. Сейчас он возглавляет Федерацию регби Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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