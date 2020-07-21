Власти Кубани разработали новый пакет антикризисных мер

21 Июль 2020 2020-07-21T16:06:00+03:00

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21 июля на заседании Совета по развитию предпринимательства в Краснодаре проект нового пакета антикризисных мер представлен губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.

По мнению главы региона, власти края обязаны создать систему, при которой бизнес будет чувствовать себя уверенно в нынешних непростых условиях, сохранив свой потенциал, и направления развития.

Глава региона признал, что последствия пандемии весьма ощутимы для экономики Кубани.

В частности снизился рост собственных доходов в региональный бюджет, существенно пострадали оптовая и розничная торговля, общепит, курортная отрасль.

. Но есть и позитивные тенденции. Уверенно восстанавливаются сельское хозяйство, промышленность, объем строительных работ.

По итогам 1 квартала 2020 года приток инвестиций в край превысил 60,1 млрд рублей. Это почти на 9 млрд рублей больше, чем за тот же период 2019 года.

– Бизнес ищет реализацию и идет в те регионы, где ощущает стабильность. Инвесторы смотрят на состояние экономики, насколько результативными оказались антикризисные меры, насколько быстро власть реагирует на ситуацию, – отметил Вениамин Кондратьев.

По информации министра экономики края Александра Руппеля, при разработке антикризисных мероприятий особое значение придается запуску нового инвестиционного цикла и повышению привлекательности региона для инвесторов. В частности бизнесу предлагается субсидировать затраты на создание объектов инфраструктуры при реализации инвестпроектов.

– На снятие инфраструктурных ограничений по реализуемым инвестпроектам до конца 2024 года предлагаем направить 15,9 млрд рублей. В том числе – уже в следующем году – 2,6 млрд рублей, – сказал Александр Руппель.

ИСТОЧНИК KP.RU