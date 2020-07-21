2020-07-21T16:20:57+03:00
Общество

За последние 5 лет на Кубани модернизированы около 400 учреждений культуры

Объем бюджетных субсидий растет год от года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Министерства культуры ККФото Министерства культуры КК
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Работа по модернизации учреждений культуры в крае ведется в рамках профильного нацпроекта и региональных программ. За последние 5 лет объем средств, выделяемых на эти цели вырос в 37 раз- с 15 до примерно 550 миллионов рублей. Это касается как городов ,так и сельских районов региона.

Объем субсидий в сферу культуры регулярно растет с 2016 года. А с помощью средств краевой программы и нацпроекта в 2019 году финансирование увеличилось до почти 400 млн рублей, что позволило модернизировать 86 учреждений культуры.

— В текущем году сумма превысила уже 549 млн рублей, за счет которых удастся отремонтировать 55 домов культуры и клубов, в 11-ти из которых капремонт будет сделан в рамках национального проекта «Культура», а также 7 детских школ искусств, городской театр в Анапе и центральную библиотеку в Староминском районе,- сообщает региональное министерство культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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