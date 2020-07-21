На Кубани от коронавируса скончалась 69-летняя женщина

21 Июль 2020 2020-07-21T16:37:47+03:00

В больницу она поступила в начале июля

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По сообщению министерства здравоохранения региона, 69-летняя пенсионерка из Белореченского района при появлении первых симптомов недомогания 1 июля, поначалу пыталась справиться с болезнью самостоятельно. Однако, это не принесло ожидаемого результата.

Температура у женщины продолжала повышаться, к симптомам добавились сильный кашель и слабость. 6 июля пенсионерка была доставлена в специализированную краснодарскую инфекционную больницу. Ее состояние продолжало ухудшаться, развилась двусторонняя пневмония.

- С 16 июля женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Усилия врачей оказались напрасными, женщина скончалась,- сообщает краевой Минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU