2020-07-21T17:11:28+03:00
Общество

Власти Кубани планируют компенсировать бизнесу затраты по переходу на торговлю в Интернете

Пакет мер поддержки МСП в регионе существенно расширяется
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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Власти региона могут и должны помочь предпринимателям развивать рынки сбыта продукции через Интернет. Внимание на это обратил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе совещания в Краснодаре.

Около 150 млн рублей планируется выделить для реализации этих намерений в 2020-21 годах из краевого бюджета.

Такой поддержкой смогут пользоваться субъекты МСП, зарегистрированные в регионе.

В пакет мер поддержки входит компенсация до 100 тысяч рублей, а также обучающие мероприятия и предоставление бесплатные рабочих мест в коворкингах. До сих пор региональный бизнес испытывал серьезные сложности в этом направлении.

Между тем, в период пандемии COVID-19 ресурсы по доставке товаров в полной мере показали свои преимущества и потенциал развития. С начала года в стране аудитория интернет-торговли выросла сразу на 40%.

В числе иных мер поддержки малого и среднего предпринимательства - новый заем до 5 млн рублей со ставкой 3% годовых для предприятий, выручка которых снизилась не менее чем наполовину.

Планируется и продлить на весь 2020 год снижение в два раза ставки налога по упрощенной системе налогообложения и ЕНВД, а также продлить краевые льготные займы.

– Смысл нового пакета антикризисных мер – заложить алгоритм поддержки для устойчивой работы бизнеса. При этом мы должны смотреть на возможности бюджета, быть взвешенными сбалансированными. Где-то будем идти по грани, но поддержку малый и средний бизнес должен ощущать, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Власти Кубани планируют компенсировать бизнесу затраты по переходу на торговлю в Интернете
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