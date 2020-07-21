За пять лет в крае на 19% увеличился охват пациентов высокотехнологичной медпомощью

21 Июль 2020 2020-07-21T17:46:05+03:00

Это стало возможным за счет роста бюджетных субсидий

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За последние 5 лет в крае число пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, увеличилось на 19%. Речь идет применении самых современных технологий в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических болезней, пересадок донорских органов.

В 2019 году более 21 тысяче жителей Кубани высокотехнологичная помощь была оказана в рамках обязательного медстрахования, а остальным – за счет бюджетных средств.

Еще 16,5 тыс. пациентов получили помощь, находящуюся за рамками нормативов базовой программы ОМС.Это стало возможным благодаря субсидиям региону от Минздрава РФ. В федеральных клиниках услуги получили 3,8 тыс. жителей региона.

– Ежегодно в крае проводится более 11 тыс. операций на сердце, около 7 тыс. оперативных вмешательств с использованием передовых эндоваскулярных технологий самой высокой степени сложности, свыше 37 тыс. рентгенхирургических вмешательств, – рассказали в региональном Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU