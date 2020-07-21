В Сочи попал в рейтинг городов с самым подешевевшим из-за пандемии съемным жильем

21 Июль 2020 2020-07-21T17:58:19+03:00

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Сочи попал в рейтинг городов, где съемное жилье подешевело из-за пандемии коронавирусной инфекции. За первое полугодие-2020, как свидетельствуют данные портала «Мир квартир», долгосрочная аренда квартир в городе-курорте подешевела. Примерно на 2% подешевели однокомнатные и почти 15% - трехкомнатные.

- Стоимость аренды квартир снизилась во время курортного сезона – это нехарактерная тенденция, - комментируют специалисты рынка недвижимости. – Очевидно, это связано с тем, что люди стремятся приобрести жилье в собственность, а не снимать.

По данным пресс-службы мэрии Сочи, сейчас на курорте в реестре участников долевого строительства находятся 24 объекта и около 6600 человек. В этом году из списка исключат восемь объектов, а к 2022-му году – все остальные.

Как писала «Комсомольская правда», ставки упали более чем в половине из 70 крупнейших российских населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU