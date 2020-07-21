Под Сочи на встречке столкнулись две иномарки

21 Июль 2020 2020-07-21T18:04:04+03:00

Водитель одной из машин не смог войти в поворот

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В 9 утра 21 июля, на автодороге «Джубга-Сочи» в Лазаревском районе курорта, водитель автомобиля «Датсун ON-DO» со Ставрополья превысил скорость, и не справился с управлением машиной на крутом повороте.

В результате иномарку вынесло на встречку, где машина столкнулась с грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц», под управлением 35 - летнего сочинца.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. При ДТП никто серьезно не пострадал. Первая медицинская помощь была оказана водителю и трем пассажирам транспортного средства «Датсун ON-DO», двое из которых являются детьми,- сообщает пресс-служба ОГИБДД по Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU