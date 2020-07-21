На Кубани осужден посредник в передаче крупной взятки

21 Июль 2020 2020-07-21T18:28:35+03:00

Он был задержан с поличным при передаче денег

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2 июня 2018 года некий Георгий Мищенко выполнил посредническую роль при передаче крупной взятки.

10 миллионов рублей он пытался передать от генерального директора ООО «Газпром транссервис» бывшему заместителю начальника отдела УФСБ России по Краснодарскому краю майору запаса Ивану Старых. Экс-офицер ранее уже получил наказание по приговору суда.

В момент передачи денег Мищенко был задержан правоохранителями с поличным. Находившиеся при нем деньги изъяты.

- Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Георгию Мищенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 2911 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере),- сообщает пресс-служба ведомства.

Ленинским районным судом города Краснодара Георгию Мищенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии строгого режим.

Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в 20 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU