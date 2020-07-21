На проектирование нового блока в школе № 76 в Краснодаре краевым бюджетом выделяется 11,5 миллионов рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T18:44:21+03:00

Работы начнутся уже в текущем году

Изменить размер текста: A A

В станице Елизаветинской на средства из краевого бюджета начнется проектирование и строительство нового дополнительного учебного блока местной школы № 76.

Из-за активного развития района сейчас школа явно переполнена - здесь обучается почти 2 тысячи детей , при этом без малого половина из них вынуждена заниматься во вторую смену.

Новый учебный блок рассчитан на 400 мест. Проектировать здание начнут уже в 2020 году, начало стройки намечено на 2022 год. На проектирование выделяется 11,5 млн рублей из краевого бюджета.

– Нам нужно создать здесь максимально возможное количество новых мест. В здании должен быть пищеблок с полным производственным циклом. Это принципиально важно с учетом того, что президент поставил задачу обеспечить бесплатным горячим питанием начальные классы. И из-за пристройки не должно пострадать спортивное ядро школы, – отметила вице-губернатор Анна Минькова в ходе посещения школы.

ИСТОЧНИК KP.RU