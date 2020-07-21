2020-07-21T20:32:18+03:00
Карта Кубани

В Анапе прикрыли незаконную молельню кавказцев

Они использовали одну из комнат в строящемся здании
Виталий КАРНАУХ
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Фото: marpravda.ruФото: marpravda.ru
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В анапскую прокуратуру из ФСБ поступила информация о факте нарушения закона в сфере регулирования деятельности религиозных объединений. Силовики рассказали, что в одном из строящихся зданий Анапы работники "зарезервировали" небольшую комнату для совершения молельных обрядов.

При проверке сведения подтвердились. Сотрудникам прокуратуры удалось установить, что граждане одной из северокавказских республик использовали комнату в качестве мусульманской молельни.

- Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства, - заявили в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры.

Так, по словам сотрудников ведомства, действие кавказцев попадает под определение "религиозной группы". О ее создании мужчины не уведомили управление регионального Минюста.

Прокуратурой руководителю организации, выполнявшей работы в здании, объявлено предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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