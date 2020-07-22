В Краснодаре на многоэтажках появятся граффити

22 Июль 2020 2020-07-22T08:57:24+03:00

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В краевом центре художники разрисуют четыре здания. С местом для первого граффити уже определились – он украсит территорию Краснодарского государственного института культуры. Художники Анна Толмасова и Анастасия Коростылева изобразят эпизод Крымской войны до 26 июля.

Еще три объекта обсудят с краснодарцами.

- Граффити планируют создать на двух пятиэтажных и девятиэтажном жилых домах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города без уточнения конкретных адресов.

Автором этих арт-объектов станет выпускница института культуры Александра Самофалова. На фестивале «Таврида-Арт» она выиграла грант на проведение фестиваля уличного искусства «Лицо города».

Стоит отметить, что в Краснодаре создадут четыре автобусных экскурсии по известным стрит-арт объектам, в том числе и новым. Информация о датах и времени проведения экскурсий будет опубликована на официальной страничке проекта «Лицо города» в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU