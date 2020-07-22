2020-07-22T08:57:24+03:00
Звезды

В Краснодаре на многоэтажках появятся граффити

Места обсудят с жителями
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В краевом центре художники разрисуют четыре здания. С местом для первого граффити уже определились – он украсит территорию Краснодарского государственного института культуры. Художники Анна Толмасова и Анастасия Коростылева изобразят эпизод Крымской войны до 26 июля.

Еще три объекта обсудят с краснодарцами.

- Граффити планируют создать на двух пятиэтажных и девятиэтажном жилых домах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города без уточнения конкретных адресов.

Автором этих арт-объектов станет выпускница института культуры Александра Самофалова. На фестивале «Таврида-Арт» она выиграла грант на проведение фестиваля уличного искусства «Лицо города».

Стоит отметить, что в Краснодаре создадут четыре автобусных экскурсии по известным стрит-арт объектам, в том числе и новым. Информация о датах и времени проведения экскурсий будет опубликована на официальной страничке проекта «Лицо города» в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Динском районе начинается проектирование нового реабилитационного центра
На Кубани от коронавируса скончался 69-летний житель Армавира
В Сочи задержан местный житель с 44 упаковками метадона
Полиция не каталась по пляжу, а ребенка искала: в Анапе объяснили появление «уазика» на кромке моря
Кубань первой в стране завершила уборку урожая
Кадастровая палата Кубани открыла новый офис в Краснодаре
На Кубани ввели в эксплуатацию лифты для лиц с ограниченными возможностями
ВТБ запускает новую Travel-карту для клиентов сегмента «Привилегия», которая позволяет получать до 3% кешбэка милями за покупки.
На Кубани против директора компании возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты
В Краснодаре выберут лучшего автоинструктора
В Ростове пациентка наблюдала за работой хирургов, которые делали ей операцию на сердце
Краснодарский край остается в тройке регионов-лидеров в стране по вводу жилья
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 22 июля 2020 увеличилось на 83
По улице Стахановской в Краснодаре заменят трубопровод
Сочи принимает участие во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров
Жители Краснодара стали чаще покупать товары в интернет-магазинах
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам