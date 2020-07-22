2020-07-22T09:13:24+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Стахановской изменили схему движения общественного транспорта

Это временные меры
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевом центре на улице Стахановской подмыло дорогу, здесь проводят аварийные работы. В связи с этим временно изменен маршрут движения общественного транспорта.

- С 21:00 21 июля автобусы маршрутов №№2, 38, 39, 42, 55, 67, 105А и 163А двигаются по временной схеме в обход Стахановской по улице Дзержинского, Рашпилевской и Тургенева с разворотом на Тургенева в районе пересечения с улицей Новаторов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что схема движение автобусного маршрута №9 и троллейбусных маршрутов №№2, 9, 10 и 21 не поменялась. Специалисты рекомендуют и автомобилистам искать объездные пути данного участка, чтобы не создавать дорожные пробки.

Аварийные работы планируется завершить 26 июля. С этого числа схема движения общественного транспорта будет прежней.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в мае на кольце на улице Дзержинского заработала новая схема движения. Теперь автомобили не пересекаются со встречными потоками, как было раньше. Это позволило уменьшить количество заторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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