22 Июль 2020 2020-07-22T10:31:39+03:00

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке на покупку строящегося и готового жилья

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Теперь начальная ставка по данным программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 3 млн рублей составляет 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно - 8,59%, от 7 млн рублей включительно - 8,19%.

Если вы решите приобрести строящееся или готовое жилье у партнеров Банка, то минимальная ставка по кредиту до 3 млн рублей составит 8,79% годовых, от 3 млн рублей включительно - 8,39%, от 7 млн рублей включительно - 8,19%.

Минимальная ставка при рефинансировании ипотечного кредита, выданного сторонними банками, при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно - 8,79%.

Кстати, у нас можно получить одобрение кредита по двум документам. Для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».