Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке
Теперь начальная ставка по данным программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 3 млн рублей составляет 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно - 8,59%, от 7 млн рублей включительно - 8,19%.
Если вы решите приобрести строящееся или готовое жилье у партнеров Банка, то минимальная ставка по кредиту до 3 млн рублей составит 8,79% годовых, от 3 млн рублей включительно - 8,39%, от 7 млн рублей включительно - 8,19%.
Минимальная ставка при рефинансировании ипотечного кредита, выданного сторонними банками, при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно - 8,79%.
Кстати, у нас можно получить одобрение кредита по двум документам. Для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».