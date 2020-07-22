2020-07-22T10:42:24+03:00
Экономика

ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам

Услуга подключается бесплатно по заявке клиента в офисах банка или через систему дистанционного банковского обслуживания*
Иван ЕГОРОВ
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Клиенты ВТБ могут разграничить расходы по карточному счету и устанавливать лимиты по любой из карт, привязанных к нему. Услуга позволяет ограничить сумму снятия наличных, установить ограничения по безналичным операциям в Интернете или в торгово-сервисных предприятиях, карту можно сделать инструментом только для внесения денег на расчетный счет (самоинкассации), установив нулевой лимит по всем операциям перевода и снятия наличных.

«Новый бесплатный сервис по установке лимитов - удобный инструмент, позволяющий клиенту оптимизировать учет за расходованием средств, доступных на карточном счете или по картам сотрудников компании», - отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ.

Корпоративные карты помогают быстро и удобно свершать необходимые для развития бизнеса платежи по хозяйственным и представительским расходам как онлайн, так и с использованием терминалов, а также осуществлять самостоятельное инкассирование выручки сразу на расчетный счет.

*Услуга предоставляется в офисах ВТБ или системе ДБО. Информацию о технически доступном способе подключения можно уточнить в контакт-центре Банка ВТБ по тел 8-800-200-77-99.

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ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам