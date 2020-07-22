Сочи принимает участие во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров
Сочи участвует во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Его организовало Агентство стратегических инициатив и Министерство природных ресурсов РФ.
Курорт представляет сочинский парк приключений «Сокровища Ажека».
- Сейчас он входит в ТОП-5 заявок, набрав больше пяти тысяч голосов. По итогам конкурса будут выбраны 30 лучших объектов из 115 заявленных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.
В парк приключений для туристов открыты визит-центр, академия природы, игровой городок «Золотоискатели», горное подворье и экотропы к водопаду, ущельям, развалины средневекового храма, византийской башне, дольмену и другим объектам.
ИСТОЧНИК KP.RU