2020-07-22T11:11:59+03:00
Общество

Сочи принимает участие во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров

Парк приключений «Сокровища Ажека» вошел в ТОП-5 заявок
Юлия БАРАНОВА
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Сочи принимает участие во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров. Фото: пресс-службы Сочинского нацпрка.Сочи принимает участие во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров. Фото: пресс-службы Сочинского нацпрка.
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Сочи участвует во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Его организовало Агентство стратегических инициатив и Министерство природных ресурсов РФ.

Курорт представляет сочинский парк приключений «Сокровища Ажека».

- Сейчас он входит в ТОП-5 заявок, набрав больше пяти тысяч голосов. По итогам конкурса будут выбраны 30 лучших объектов из 115 заявленных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

В парк приключений для туристов открыты визит-центр, академия природы, игровой городок «Золотоискатели», горное подворье и экотропы к водопаду, ущельям, развалины средневекового храма, византийской башне, дольмену и другим объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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