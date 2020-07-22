2020-07-22T11:29:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 22 июля 2020 увеличилось на 83

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 22 июля 2020 резко выросло
Евгения СОРОКА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Оперативный штаб продолжает публиковать данные по коронавирусу в Краснодарском крае. Как стало известно, за последние сутки положительные тесты на коронавирус оказались у 83 пациентов в возрасте от четырех до 97 лет. Таким образом, с начала пандемии уже 7423 случая заболевания COVID-19.

В лидерах - Армавир (+17 заболевших), далее 12 новых случаев заражения зафиксировано в Белореченском районе и Краснодаре. Восемь инфицированных – в Кущевском районе, шесть – в Сочи и четыре человека заболели в Успенском районе.

- По три пациента выявлено в Кавказском, Северском, Усть-Лабинском, Динском и Выселковском районах, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе по Краснодарскому краю. - По два новых случая заболевания зарегистрировано в Новокубанском и Кореновском районах.

По одному заболевшему в Абинском, Ейском и Приморско-Ахтарском районах, а также в Новороссийске и Анапе.

- Среди пациентов трое детей – четырех, пятнадцати и 16-ти лет, - говорят в оперштабе Кубани. - Все они находятся в больницах Белореченского, Кущевского и Приморско-Ахтарского районов.

По данным кубанского минздрава, 6377 пациентов выписаны, из них 125 человек – за последние 24 часа. Кроме того, скончался еще один человек с коронавирусом.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 19 пациентов, еще один – на ЭКМО, – добавляют в министерстве здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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