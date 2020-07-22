В Ростове пациентка наблюдала за работой хирургов, которые делали ей операцию на сердце

22 Июль 2020 2020-07-22T12:33:58+03:00

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Уникальную операцию провели в ростовской больнице, куда попала Наталья Бочарова. Женщина совмещала работу по дому и в офисе, проводила время с семьей. Как-то летом во время закручивания банки с огурцами почувствовала тяжесть в груди, а после появилось сильное жжение. Боль нарастала, и Наталья решила не тянуть - обратилась к врачу.

Скорая сделала ростовчанке кардиограмму - оказалось, у женщины инфаркт. Ей требовалась срочная операция. Правда, вмешательство проводили без наркоза! Через прокол на запястье в артерию ввели специальный катетер, через который и работали хирурги.

- Я видела на экране свое сердце, представляете! - говорит «КП» - Ростов» Наталья Бочарова. - Мне показали те проблемные артерии, которые сузились и привели к такому приступу.

В итоге пациентке поставили стент, после чего женщине сразу стало проще дышать. Уже на второй день после операции ростовчанка смогла вставать и ходить. Когда все результаты были в норме, Наталью выписали домой к мужу и сыну.

ИСТОЧНИК KP.RU