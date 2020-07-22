В Краснодаре выберут лучшего автоинструктора

22 Июль 2020 2020-07-22T12:46:41+03:00

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В кубанской столице пройдет конкурс на лучшего автоинструктора. Запланирован он на 1 августа.

На одном из автодромов города соберутся участники, которым необходимо будет не только доказать, но и продемонстрировать свое мастерство в вождении автомобиля.

- «Учителя по вождению» должны будут выступить перед будущими учениками и строгим жюри, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» ораганизаторы состязания. - Для участия необходимо лишь работать автоинструктором в любой автошколе Краснодара.

Победителя ждут ценные подарки.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку. Сделать это можно по телефону: 8-952-86-777-04.

ИСТОЧНИК KP.RU