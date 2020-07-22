На Кубани против директора компании возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты

22 Июль 2020 2020-07-22T13:07:03+03:00

Долг перед сотрудником превысил 350 тысяч рублей

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С июня по декабрь 2019 года директор ООО «Мадера»-компании, производящей напольные покрытия, не выплачивал в полном объеме зарплату начальнику цеха по переработке древесины.

В итоге долг перед сотрудником накопился в сумме более 350 тысяч рублей.

При этом, у директора была реальная возможность для погашения долга, но эти деньги он предпочитал придержать.

- Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ в отношении 36-летнего директора .

На имущество подозреваемого может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается,- сообщает СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU