2020-07-22T14:04:39+03:00
Общество

Кадастровая палата Кубани открыла новый офис в Краснодаре

Здесь можно получить консультации и оформить документы на имущество
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото кадастровой палаты ККФото кадастровой палаты КК
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Кадастровая палата по Краснодарскому в новом формате открыла на улице Уральской, 79/1 в краевом центре новый офис «Мой Кадастр».

В организации это называют новым большим шагом в обслуживании клиентов.

Здесь можно получить устные или письменные консультации по теме недвижимости, или оформить необходимую документацию.

Сотрудники нового офиса также проводят проверку документов, необходимых для дальнейшей регистрации имущественных прав. Это очень важно для регистрации сделок с недвижимостью и помогает людям избежать недобросовестных действий со стороны мошеников.

- За 6 месяцев 2020 года Кадастровой палатой было оказано 2 390 консультационных услуг, что в 1,5 раза больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Самостоятельное составление и оформление договоров может за собой повлечь последствия, которые окажутся неблагоприятными. Например, его могут признать незаключенным или недействительным, а так же он может стать причиной обращения в различные судебные инстанции,- говорится в сообщении пресс-службы Кадастровой палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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