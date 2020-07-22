2020-07-22T14:18:42+03:00
Общество

Кубань первой в стране завершила уборку урожая

Результат оказался заметно выше прогноза
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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Урожай 2020 года на Кубани превысил 9,4 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Основная часть приходится на пшеницу, урожай которой составил более 8 млн тонн.

Об этом журналистам 22 июля сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что отличный результат достигнут даже не смотря на непростые погодные условия в этом году.

– Ученые оценивали ситуацию как аномальную, таких резких погодных скачков в регионе не было десятки лет. Неоптимистические прогнозы экспертов позволяли рассчитывать максимум на урожайность 39- 40 ц/га. Более того – под угрозой была и осенняя посевная кампания урожая будущего года, так как пострадали и семенные посевы. Но именно эти суровые условия подстегнули аграриев мобилизовать все свои силы, – сказал глава края.

Вениамин Кондратьев считает, что огромная заслуга в успехе принадлежат местным ученым, которые, не жалея сил, обследовали буквально все поля региона, оценивая состояние посевов и подбирая оптимальную схему спасения урожая.

Благодаря такой организации работы и удалось получить результат. В итоге средняя урожайность в крае составила 40,3 ц/га, а пшеницы – 49,4 ц/га,что заметно выше изначальных прогнозов.

- Из обследованных 5 млн тонн зерна, продовольственное 2, 3 и 4 класса составляет 86%. А значит Краснодарский край, как и всегда, накормит регион, обеспечит внутренние потребности страны в хлебе и выполнит все экспортные поставки, – подчеркнул Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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