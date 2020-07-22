В Сочи задержан местный житель с 44 упаковками метадона
В дежурную часть полиции поселка Дагомыс Лазаревского района Сочи с заявлением обратился местный житель.
Мужчина рассказал, что рядом с автобусной остановкой в лесном массиве рядом с поселком неизвестный молодой человек постоянно что-то ищет, копаясь в земле.
На месте патрульные ППС задержали 29-летнего сочинца.
Во время досмотра в кармане его брюк полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось 44 свертка, обмотанных изолентой.
Согласно полученному позднее заключению экспертизы, изъятое является синтетическим наркотиком – метадоном, массой более 11 граммов.
- Сейчас следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Мужчине может грозить до 20 лет тюрьмы. Он заключен под стражу, - сообщает ГУ МВД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU