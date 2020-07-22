2020-07-22T14:29:15+03:00
Общество

В Сочи задержан местный житель с 44 упаковками метадона

Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ГУ МВД по краюФото ГУ МВД по краю
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В дежурную часть полиции поселка Дагомыс Лазаревского района Сочи с заявлением обратился местный житель.

Мужчина рассказал, что рядом с автобусной остановкой в лесном массиве рядом с поселком неизвестный молодой человек постоянно что-то ищет, копаясь в земле.

На месте патрульные ППС задержали 29-летнего сочинца.

Во время досмотра в кармане его брюк полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось 44 свертка, обмотанных изолентой.

Согласно полученному позднее заключению экспертизы, изъятое является синтетическим наркотиком – метадоном, массой более 11 граммов.

- Сейчас следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Мужчине может грозить до 20 лет тюрьмы. Он заключен под стражу, - сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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