На Кубани от коронавируса скончался 69-летний житель Армавира

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Когда еще в начале июня 69-летний житель Армавира почувствовал недомогание, то не придал этому особого значения и пытался вылечиться самостоятельно, лекарствами из аптеки. Однако, время шло, а состояние пенсионера только ухудшалось.

В конце концов через неделю он был помещен в армавирскую районную больницу. Тест на коронавирус у пожилого мужчины показал положительный результат.

- Пенсионера врачи подключили к аппарату искусственной вентиляции легких,- сообщает региональный Минздрав.

Тем не менее, несмотря на все эти усилия, пациент скончался, став 99-ой по счету жертвой COVID 19 в регионе с начала пандемии.