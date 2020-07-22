В Динском районе начинается проектирование нового реабилитационного центра
В ходе совещания в Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил начать разработку проекта нового реабилитационного медицинского центра в Динском районе края.
По мнению главы региона,пациентам будет гораздо удобнее и прятнее проходить реабилитацию за пределами шумного города.
По строительство центра уже определены три земельных участка.
– Это один из наших приоритетных проектов. Помощь там смогут получать, в том числе люди после инсульта, травм, полученных в ДТП. У них есть шансы вернуться к активной жизни, и я бы не хотел бы, чтобы вопрос их реабилитации переложили только на родственников, – отметил Вениамин Кондратьев.
Проектироваться объект начнет уже в сентябре 2020 года. Губернатор поручил при этом учесть лучшие мировые практики создания подобных медицинских кластеров.
ИСТОЧНИК KP.RU