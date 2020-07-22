Гипс не помеха: на пляже в Анапе мужчина помог своему травмированному другу поплавать в море
После продолжительной самоизоляции люди наконец выехали отдыхать на Черноморское побережье. И теперь их, кажется, ничто не может остановить. Даже травма помехой не стала.
Накануне в соцсетях появились видео отдыха двух друзей. На кадрах видно, как один из мужчин с травмой ноги с трудом, но все же зашел в море. Пока он купался, товарищ придерживал его. Когда же турист захотел выйти на берег, то приятель сначала схватился за ногу в гипсе, а затем а потом помог выбраться из воды.
На пляже в Анапе мужчина помог своему травмированному другу поплавать в море Видео: instagram.com/tipich.krd.
Некоторых отдыхающих смутило такое поведение мужчин.
- Что за дикари пошли? Гипс же развалится! - пишет под видео один из пользователей.
Однако есть и те, кого эта ситуация порадовала.
- Правильно, уже больному подъем настроения и более быстрое выздоровление! - написала женщина в комментариях.
Сам автор ролика комментирует это видео так: « Вот, что значит настоящая дружба».
ИСТОЧНИК KP.RU