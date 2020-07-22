2020-07-22T15:33:19+03:00
Туризм

Гипс не помеха: на пляже в Анапе мужчина помог своему травмированному другу поплавать в море

Правда, не все отдыхающие одобрили их поступок [видео]
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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После продолжительной самоизоляции люди наконец выехали отдыхать на Черноморское побережье. И теперь их, кажется, ничто не может остановить. Даже травма помехой не стала.

Накануне в соцсетях появились видео отдыха двух друзей. На кадрах видно, как один из мужчин с травмой ноги с трудом, но все же зашел в море. Пока он купался, товарищ придерживал его. Когда же турист захотел выйти на берег, то приятель сначала схватился за ногу в гипсе, а затем а потом помог выбраться из воды.

На пляже в Анапе мужчина помог своему травмированному другу поплавать в море Видео: instagram.com/tipich.krd.

Некоторых отдыхающих смутило такое поведение мужчин.

- Что за дикари пошли? Гипс же развалится! - пишет под видео один из пользователей.

Однако есть и те, кого эта ситуация порадовала.

- Правильно, уже больному подъем настроения и более быстрое выздоровление! - написала женщина в комментариях.

Сам автор ролика комментирует это видео так: « Вот, что значит настоящая дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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