Гипс не помеха: на пляже в Анапе мужчина помог своему травмированному другу поплавать в море

22 Июль 2020 2020-07-22T15:33:19+03:00

Правда, не все отдыхающие одобрили их поступок [видео]

Изменить размер текста: A A

После продолжительной самоизоляции люди наконец выехали отдыхать на Черноморское побережье. И теперь их, кажется, ничто не может остановить. Даже травма помехой не стала.

Накануне в соцсетях появились видео отдыха двух друзей. На кадрах видно, как один из мужчин с травмой ноги с трудом, но все же зашел в море. Пока он купался, товарищ придерживал его. Когда же турист захотел выйти на берег, то приятель сначала схватился за ногу в гипсе, а затем а потом помог выбраться из воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/792005" frameborder="0"></iframe> На пляже в Анапе мужчина помог своему травмированному другу поплавать в море Видео: instagram.com/tipich.krd.

Некоторых отдыхающих смутило такое поведение мужчин.

- Что за дикари пошли? Гипс же развалится! - пишет под видео один из пользователей.

Однако есть и те, кого эта ситуация порадовала.

- Правильно, уже больному подъем настроения и более быстрое выздоровление! - написала женщина в комментариях.

Сам автор ролика комментирует это видео так: « Вот, что значит настоящая дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU