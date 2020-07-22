В Сочи 95-летняя пенсионерка пропала в лесу

22 Июль 2020 2020-07-22T15:44:24+03:00

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В Сочи лесу в районе Малого Ахуна пропала 95-летняя местная жительница, которая страдает потерей памяти. 21 июля около 20:00 она вышла из дома и отправилась в лес. За помощью в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России обратилась дочь пенсионерки.

- На поиски пропавшей оперативно были направлены группы спасателей и три кинологических расчета с собаками. В темноте пожилую женщину удалось обнаружить в заброшенной котельной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Пенсионерка, похоже, шла по густым зарослям и исцарапалась. Спасатели оказали сочинке первую помощь, транспортировали ее на мягких носилках к дому, и вызвали неотложку.

ИСТОЧНИК KP.RU