В Сочи 95-летняя пенсионерка пропала в лесу
В Сочи лесу в районе Малого Ахуна пропала 95-летняя местная жительница, которая страдает потерей памяти. 21 июля около 20:00 она вышла из дома и отправилась в лес. За помощью в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России обратилась дочь пенсионерки.
- На поиски пропавшей оперативно были направлены группы спасателей и три кинологических расчета с собаками. В темноте пожилую женщину удалось обнаружить в заброшенной котельной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Пенсионерка, похоже, шла по густым зарослям и исцарапалась. Спасатели оказали сочинке первую помощь, транспортировали ее на мягких носилках к дому, и вызвали неотложку.
ИСТОЧНИК KP.RU