2020-07-22T15:44:24+03:00
Общество

В Сочи 95-летняя пенсионерка пропала в лесу

Пожилая женщина страдает потерей памяти
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи 95-летняя пенсионерка пропала в лесу. Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС РоссииВ Сочи 95-летняя пенсионерка пропала в лесу. Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России
Изменить размер текста:

В Сочи лесу в районе Малого Ахуна пропала 95-летняя местная жительница, которая страдает потерей памяти. 21 июля около 20:00 она вышла из дома и отправилась в лес. За помощью в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России обратилась дочь пенсионерки.

- На поиски пропавшей оперативно были направлены группы спасателей и три кинологических расчета с собаками. В темноте пожилую женщину удалось обнаружить в заброшенной котельной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Пенсионерка, похоже, шла по густым зарослям и исцарапалась. Спасатели оказали сочинке первую помощь, транспортировали ее на мягких носилках к дому, и вызвали неотложку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов
В Новороссийске мужчину оштрафовали за незаконную покупку леопарда
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 30 июля
В Анапе тушили горящий дом на площади в 200 квадратных метров
В Геленджике реанимируют старые колодцы
Под Краснодаром по новой транспортной развязке пустили движение
У главы Мостовского района Сергея Ласунова выявили коронавирус
Прокуратура проверит деятельность властей Анапы в градостроительной сфере
Вениамин Кондратьев поручил возобновить еженедельные заседания краевого оперативного штаба
Вениамин Кондратьев сделал заявление из-за роста заболеваемости в Краснодарском крае
С начала года на Кубани проведено 3,9 тыс. телемедицинских консультаций
В Краснодаре ищут пропавшего 69-летнего пенсионера