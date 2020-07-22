Ассоциация пресс-служб Краснодарского края стала Стратегическим партнером Конкурса «Серебряные нити»

22 Июль 2020 2020-07-22T16:03:48+03:00

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Осенью в Краснодаре пройдет финал Межрегионального конкурса «Серебряные нити - Поволжье и Юг».

Его цель – повышение значимости корпоративных ресурсов в информационном поле страны и поддержка успешных информационных проектов компаний и организаций.

Конкурс проводится уже 15-ый год подряд, и в нем за это время приняли участие тысячи корпоративных медиакомпаний из России и СНГ.

Ассоциация пресс-служб Краснодарского края в этом году стала стратегическим партнером мероприятия.

Принять участие в конкурсе могут корпоративные газеты и журналы, сайты и аккаунты в соцсетях и другие специальные проекты, созданные в 2019-2020 годах.

- Прием заявок продлится до 10 августа, участие бесплатно. 3 победителя в основной номинации по каждому направлению (печатные СМИ, сайты и аккаунты в социальных сетях, специальные проекты) так же бесплатно участвуют в «Большом» Национальном конкурсе корпоративных медиа в Москве,- сообщают организаторы конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU