В Краснодаре ищут пропавшего 69-летнего пенсионера

22 Июль 2020 2020-07-22T16:13:27+03:00

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Сотрудники отдела полиции Центрального округа УМВД Краснодара продолжают розыск без вести пропавшего 69-летнего жителя краевого центра Егоянца Валерия Карекиновича. 10 июля 2020 года пенсионер вышел из своего дома на улице Митрофана Седина, и пропал. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Валерию Егоянцу на вид около 70 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения, кавказской внешности, короткая стрижка, седые волосы, возможно есть усы, на лбу залысина.

При ходьбе он хромает и сильно отставляет руку в сторону. В руках может быть трость.

- Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении данного гражданина, убедительная просьба незамедлительно сообщить об этом в отдел полиции (Центральный округ) Управления МВД России по городу Краснодару (адрес: г. Краснодар, ул. Садовая, д. 110) или по телефонам: 8(964) 914-09-93, 8(928) 357-000-7, либо 102, - сообщает пресс-служба полиции Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU