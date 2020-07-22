2020-07-22T16:31:44+03:00
Общество

С начала года на Кубани проведено 3,9 тыс. телемедицинских консультаций

Новые технологии применяются в сотнях медучреждений края
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Минздрава ККФото Минздрава КК
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Телемедицина все активнее развивается в Краснодарском крае. Новые дистанционные технологии играют исключительно важную роль и во время пандемии, поскольку позволяет врачам дистанционно консультироваться с коллегами, повышая эффективность лечения.

– За время пандемии проведено 130 телерадиологических консультаций между рентгенологами муниципалитетов и специалистами краевых больниц. Такой формат работы дает возможность врачам решать вопросы, не вставая с рабочего места и не отправляя пациентов на повторное исследование, – рассказали в краевом Минздраве.

В телемедицинскую сеть региона сейчас включены 240 медицинских учреждений. К концу 2020 года планируется включить в программу еще 176 больниц и поликлиник , а также 150 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

В текущем году также планируется приобретение 45 программных комплексов для организации телемедицинских центров, что позволит оборудовать более 1100 автоматизированных рабочих мест для медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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