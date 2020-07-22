Под Краснодаром по новой транспортной развязке пустили движение

22 Июль 2020 2020-07-22T18:31:01+03:00

Теперь это шестиполосная дорога с надземным пешеходным переходом и шумозащитными экранами

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Трасса «М4-Дон» в районе Тлюстенхабля в Адыгее стала безопаснее: были убраны все левоповоротные съезды.

Теперь это шестиполосная дорога с надземным пешеходным переходом и шумозащитными экранами.

- Не всегда водитель внимателен, ему нужно повернуть и пересечь встречное направление, кроме того другие водители, которые движутся в левой полосе не всегда соблюдают скоростной режим,- комментирует ГК «Автодор»

Напомним ,что строительство транспортной развязки началось ещё в 2018 г. Из-за того, что трасса находится возле Краснодарского водохранилища , строителям сначала пришлось провести реконструкцию гидротехнических сооружений, а затем — приступить к дорожным работам.

«Ежесуточно на этом направлении проходит более 62 тысяч автомобилей в сутки, треть из которых грузовики. К 2033 году, по прогнозам специалистов, ежесуточная интенсивность здесь может возрасти до 79 тысяч автомобилей. Новая развязка значительно разгрузит не только М-4 на этом участке, но и существенно улучшит транспортную обстановку внутри республики и в Краснодарском крае»,- сообщается в пресс-службе компании «Автодор»

ИСТОЧНИК KP.RU