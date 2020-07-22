Под Краснодаром по новой транспортной развязке пустили движение
Трасса «М4-Дон» в районе Тлюстенхабля в Адыгее стала безопаснее: были убраны все левоповоротные съезды.
Теперь это шестиполосная дорога с надземным пешеходным переходом и шумозащитными экранами.
- Не всегда водитель внимателен, ему нужно повернуть и пересечь встречное направление, кроме того другие водители, которые движутся в левой полосе не всегда соблюдают скоростной режим,- комментирует ГК «Автодор»
Напомним ,что строительство транспортной развязки началось ещё в 2018 г. Из-за того, что трасса находится возле Краснодарского водохранилища , строителям сначала пришлось провести реконструкцию гидротехнических сооружений, а затем — приступить к дорожным работам.
«Ежесуточно на этом направлении проходит более 62 тысяч автомобилей в сутки, треть из которых грузовики. К 2033 году, по прогнозам специалистов, ежесуточная интенсивность здесь может возрасти до 79 тысяч автомобилей. Новая развязка значительно разгрузит не только М-4 на этом участке, но и существенно улучшит транспортную обстановку внутри республики и в Краснодарском крае»,- сообщается в пресс-службе компании «Автодор»
ИСТОЧНИК KP.RU