2020-07-22T18:31:01+03:00
Общество

Под Краснодаром по новой транспортной развязке пустили движение

Теперь это шестиполосная дорога с надземным пешеходным переходом и шумозащитными экранами
Юлия ЧУБАКОВА
Поделиться:
Строительство транспортной развязки началось в конце 2018 года. Фото: АвтодорСтроительство транспортной развязки началось в конце 2018 года. Фото: Автодор
Изменить размер текста:

Трасса «М4-Дон» в районе Тлюстенхабля в Адыгее стала безопаснее: были убраны все левоповоротные съезды.

Теперь это шестиполосная дорога с надземным пешеходным переходом и шумозащитными экранами.

- Не всегда водитель внимателен, ему нужно повернуть и пересечь встречное направление, кроме того другие водители, которые движутся в левой полосе не всегда соблюдают скоростной режим,- комментирует ГК «Автодор»

Напомним ,что строительство транспортной развязки началось ещё в 2018 г. Из-за того, что трасса находится возле Краснодарского водохранилища , строителям сначала пришлось провести реконструкцию гидротехнических сооружений, а затем — приступить к дорожным работам.

«Ежесуточно на этом направлении проходит более 62 тысяч автомобилей в сутки, треть из которых грузовики. К 2033 году, по прогнозам специалистов, ежесуточная интенсивность здесь может возрасти до 79 тысяч автомобилей. Новая развязка значительно разгрузит не только М-4 на этом участке, но и существенно улучшит транспортную обстановку внутри республики и в Краснодарском крае»,- сообщается в пресс-службе компании «Автодор»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов
В Новороссийске мужчину оштрафовали за незаконную покупку леопарда
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 30 июля
В Анапе тушили горящий дом на площади в 200 квадратных метров
В Геленджике реанимируют старые колодцы
Под Краснодаром по новой транспортной развязке пустили движение
У главы Мостовского района Сергея Ласунова выявили коронавирус
Прокуратура проверит деятельность властей Анапы в градостроительной сфере
Вениамин Кондратьев поручил возобновить еженедельные заседания краевого оперативного штаба
Вениамин Кондратьев сделал заявление из-за роста заболеваемости в Краснодарском крае
С начала года на Кубани проведено 3,9 тыс. телемедицинских консультаций
В Краснодаре ищут пропавшего 69-летнего пенсионера