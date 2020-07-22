В Анапе тушили горящий дом на площади в 200 квадратных метров

22 Июль 2020 2020-07-22T18:46:20+03:00

С огнем удалось справиться за два часа

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Днем 22 июля диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона МЧС в Анапе поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на Пионерском проспекте курорта.

Мгновенно к месту происшествия направились 4 единицы техники и 20 сотрудников пожарной охраны.

Пламя бушевало на площади 200 квадратных метров, быстро разросшись с первоначальных 50 метров.

Для тушения пришлось задействовать специальные водные стволы «Дельта».

- В 13.45. произошла локализация пожара на площади 200 метров, а в половине четвертого огонь был потушен полностью. Сведений о пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU