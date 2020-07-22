В Новороссийске мужчину оштрафовали за незаконную покупку леопарда
В июне 2019 года 23-летний житель Приморья, находясь на территории передвижного зоопарка в Усть-Илимске Иркутской области, купил у директора зоопарка по сходной цене - за 150 тысяч рублей самку леопарда.
Молодой человек при этом отлично знал, что это особо ценное животное, принадлежащее к видам, занесенным в Красную книгу РФ и его покупка запрещена законом.
Потом он перевез животное из Иркутской области в Новороссийск, где в частных домах содержал леопарда в вольере.
Приморский районный суд Новороссийска рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Приморского края Трофима Прокопца. по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ о незаконном приобретении и содержании ценных животных.
- По итогам рассмотрения уголовного дела к виновному лицу, полностью признавшему вину и раскаявшемся в содеянном, применены меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей,- сообщает прокуратура края.
ИСТОЧНИК KP.RU