2020-07-22T21:22:52+03:00
Спорт

«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов

Итог матча - 4:0
Евгения СОРОКА
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Фото: fckrasnodar.ruФото: fckrasnodar.ru
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22 июля на поле стадиона «Краснодар» прошел завершающий матч «быков» в сезоне 19/20.

Первый тайм для команды Мурада Мусаева выдался непростым. Горожане хоть и имели преимущество, часто били по воротам, но все никак не могли отправить мяч в сетку.

Однако вскоре все резко изменилось - перед самым перерывом Маркус Берг смог поразить ворота Александра Мелихова.

- Сразу после Бернард Бериша ответил точным ударом, но гол отменили из-за офсайда, - говорят в пресс-службе «Краснодара».

На 54-й минуте отличился Реми Кабелла, а спустя 4 минуты - Вандерсон Масиэл. Четвертый мяч в ворота соперника отправил вновь Маркус Берг.

В итоге заключительный матч сезона 19/20 принес «быкам» 3 очка. За это они получили третье место в Премьер-лиге, бронзовые медали и возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА.

- Это третья бронза за 13 лет, - уточняют в клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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