Малый и средний бизнес на Кубани получил льготных займов на 533 миллиона рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T08:09:56+03:00

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С апреля 2020 года, с начала действия карантинных мер в регионе, за господдержкой в крае обратились 442 представителя малого и среднего бизнеса.

Льготные займы получили бизнесмены занятые в розничной и оптовой торговле, производстве, транспортных перевозках, а также фермеры, владельцы отелей и ресторанов. займы выдавались в размере до 1 млн рублей под 0,1% сроком до 2 лет, и до 2 млн рублей под 1% сроком до 3 лет.

В период с начала пандемии был предоставлен 481 подобный займ на общую сумму более 533 млн рублей.

-Также выдано 64 поручительства фонда развития бизнеса. С их помощью МСП получили кредиты в коммерческих банках и привлекли 1,170 млрд рублей, – рассказали в департаменте инвестиции и развития малого и среднего предпринимательсва края.

Для оказания помощи бизнесу в непростой экономической ситуации краевые фонды поддержки докапитализированы на 1,5 млрд рублей из бюджета региона.

ИСТОЧНИК KP.RU