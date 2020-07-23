Температура морской воды на курортах Кубани: от 23 в Ейске до 27 в Сочи и Туапсе

23 Июль 2020 2020-07-23T08:31:43+03:00

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Температура морской воды на курортах края весьма разнится-от «парного молока» в 27 градусов в Сочи до вполне себе «бодрящих» 23-24 в Ейске и Приморско-Ахтарске.

Относительно стабильно держится этот показатель в Темрюке, Анапе и Новороссийске. Здесь вода прогрелась до 25-26 градусов, что вполне естественно для конца июля.

Между тем, погода ближайших двух дней вряд ли окажет серьезное влияние на температуру моря. Осадков почти не будет, к элементам дискомфорта можно отнести, пожалуй, лишь усиление ветра.

- На Черноморском побережье днём 25.07 в Туапсинском районе местами кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске 16-21 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на участке Анапа-Геленджик 20…25°; днем 29…34°,- сообщают синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU